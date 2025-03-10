Какой показатель одометра свидетельствует о продаже автомобиля – объясняем

Водителям рассказали, как рассчитать время для выгодной продажи автомобиля

Вовремя принятое решение о продаже автомобиля позволит избежать крупных затрат и заключить выгодную сделку. Как определить оптимальное время продажи машины изданию Pravda.Ru рассказал директор одного из автосалонов.

По его мнению, нужно ориентироваться на пробег транспортного средства, оптимальным временем для его продажи является факт отсутствия серьезных ремонтов

«Ключевые цифры, которые помогут принять решение: 70 тыс. км — первая серьезная граница. К этому моменту начинаются первые заметные поломки и дорогостоящее ТО. Если до этого момента машина не требовала частых ремонтов, можно рассмотреть ее продажу. 100 тыс. км – конец гарантии, большинство автомобилей перестают обслуживаться по гарантии после этого пробега. Если оставить машину себе, нужно быть готовым к внезапным затратам», – констатирует эксперт.

За семь лет эксплуатации автомобиль теряет значительную часть своей стоимости, но все еще остается привлекательным для вторичного рынка, подчеркивает директор автосалона.

Автомобиль нужно продавать если он нуждается в ремонте, даже незначительные поломки свидетельствуют о том, что дальнейшее техническое обслуживание грозит финансовыми затратами. Другими словами, машина теряет ликвидность, а спрос на нее падает, резюмировал эксперт.