Какой показатель одометра свидетельствует о продаже автомобиля – объясняем

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Водителям рассказали, как рассчитать время для выгодной продажи автомобиля

Вовремя принятое решение о продаже автомобиля позволит избежать крупных затрат и заключить выгодную сделку. Как определить оптимальное время продажи машины изданию Pravda.Ru рассказал директор одного из автосалонов.

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По его мнению, нужно ориентироваться на пробег транспортного средства, оптимальным временем для его продажи является факт отсутствия серьезных ремонтов

«Ключевые цифры, которые помогут принять решение: 70 тыс. км — первая серьезная граница. К этому моменту начинаются первые заметные поломки и дорогостоящее ТО. Если до этого момента машина не требовала частых ремонтов, можно рассмотреть ее продажу. 100 тыс. км – конец гарантии, большинство автомобилей перестают обслуживаться по гарантии после этого пробега. Если оставить машину себе, нужно быть готовым к внезапным затратам», – констатирует эксперт.

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За семь лет эксплуатации автомобиль теряет значительную часть своей стоимости, но все еще остается привлекательным для вторичного рынка, подчеркивает директор автосалона.

Автомобиль нужно продавать если он нуждается в ремонте, даже незначительные поломки свидетельствуют о том, что дальнейшее техническое обслуживание грозит финансовыми затратами. Другими словами, машина теряет ликвидность, а спрос на нее падает, резюмировал эксперт.

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
Количество просмотров 22
10.03.2025 
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
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