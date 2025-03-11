Цены рухнули, а машины подорожали: стоимость популярных кроссоверов изменилась

В РФ на 1 млн и более рублей снизились цены на кроссоверы Evolute i-Sky и i-Jet

Цена электрокроссовера Evolute i-Sky в марте снизилась на 1 млн рублей, стоимость Evolute i-Jet упала на 1 145 000 рублей. 204-сильный Evolute i-Sky сейчас стоит 3,92 миллиона.

Evolute i-Jet

Автомобиль оставили без прямой скидки в размере 1 745 000 рублей. С ней электромобиль даже без госпрограммы можно было взять за 3 175 000 рублей. То есть даже после снижения цен электрокар стал на 725 тысяч менее доступным.

Паркетник Evolute i-Jet после корректировки ценников (снижение на 1 145 000 рублей) стоит 5 275 000 рублей. Прямую скидку в 1 245 000 рублей тоже убрали. В итоге автомобиль опять же стал менее доступным.

Evolute i-Sky

Все электрокары бренда Evolute попадают под госпрограмму льготного автокредитования. Оформляя автокредит в получающем госсубсидию банке, покупатель получает скидку в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»