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Эта функция обеспечит доступ в автомобиль и запустит двигатель — объясняем

Водителям рассказали о кнопке, способной спасти ситуацию в экстренном случае

Современные автомобили отличают различные системы в помощь водителю и другие новации, несмотря на это, их владельцы ограничиваются использованием таких функций, как кондиционер, климат-контроль или настройка мультимедиа. Инспектор ГАИ рассказал изданию Pravda.Ru о кнопке, которая поможет в сложной ситуации.

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Например, не все владельцы внедорожников знают, как правильно использовать режимы езды по бездорожью и изучают их только в критической ситуации. Есть одна функция, которая может оказаться жизненно важной в самый неожиданный момент. Речь идет о кнопке Valet, она предназначена для аварийного отключения сигнализации в случае, если брелок выходит из строя или разряжается. Без этой функции доступ в автомобиль и запуск двигателя невозможны.

«Кнопка "Valet" бывает двух типов. Обычная версия работает как простое включение и отключение, а продвинутая версия требует ввода специального кода. Код может вводиться с помощью точных пауз между нажатиями, как в азбуке Морзе. Независимо от версии, эта кнопка присутствует в каждой системе сигнализации, но ее часто скрывают в салоне, и только установщик и владельцы знают ее точное местоположение», – объясняет инспектор ГАИ.

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При покупке нового автомобиля нужно обязательно уточнить у продавца, где находится кнопка Valet и какой код к ней привязан. В случае с машиной с пробегом сложнее: предыдущий владелец сам может быть не в курсе. Поэтому лучшим решением будет замена старой сигнализации, так как поиск заветной кнопки может оказаться невыполнимой задачей.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
11.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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