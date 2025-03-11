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12 марта, среда, 13.00: готовьтесь выиграть автомобиль Лада!

«За рулем» разыгрывает три Lada Vesta: седан, универсал и универсал SW Cross

Как и обещали, среди всех проголосовавших в Гран-при «За рулем» мы разыграем три новеньких автомобиля Лада.

Для этого нужно было принять участие в голосовании и заполнить анкету.

Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 года в 13:00. Следить за трансляцией можно на цифровых платформах «За рулем» — ВКонтакте, Телеграм, YouTube и Rutube.

А также на сайте «За рулем»:

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Пожалуйста, не удивляйтесь, если вам поступит звонок из редакции, – победителей мы поздравляем лично.

Ну а счастливчиков ждут три новенькие Лады Веста: седан, универсал и универсал SW Cross.

Так что еще раз напоминаем: «За рулем» встречает подписчиков 12 марта (среда) в онлайне в 13:00 по московскому времени.

И помните: шанс есть у каждого, кто до конца заполнил анкету Гран-при!

  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 — здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 32
11.03.2025 
Фото:«За рулем»
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