12 марта, среда, 13.00: готовьтесь выиграть автомобиль Лада!

«За рулем» разыгрывает три Lada Vesta: седан, универсал и универсал SW Cross

Как и обещали, среди всех проголосовавших в Гран-при «За рулем» мы разыграем три новеньких автомобиля Лада.

Для этого нужно было принять участие в голосовании и заполнить анкету.

Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 года в 13:00. Следить за трансляцией можно на цифровых платформах «За рулем» — ВКонтакте, Телеграм, YouTube и Rutube.

А также на сайте «За рулем»:

Пожалуйста, не удивляйтесь, если вам поступит звонок из редакции, – победителей мы поздравляем лично.

Ну а счастливчиков ждут три новенькие Лады Веста: седан, универсал и универсал SW Cross.

Так что еще раз напоминаем: «За рулем» встречает подписчиков 12 марта (среда) в онлайне в 13:00 по московскому времени.

И помните: шанс есть у каждого, кто до конца заполнил анкету Гран-при!