12 марта, среда, 13.00: готовьтесь выиграть автомобиль Лада!
Как и обещали, среди всех проголосовавших в Гран-при «За рулем» мы разыграем три новеньких автомобиля Лада.
Для этого нужно было принять участие в голосовании и заполнить анкету.
Розыгрыш автомобилей состоится 12 марта 2025 года в 13:00. Следить за трансляцией можно на цифровых платформах «За рулем» — ВКонтакте, Телеграм, YouTube и Rutube.
А также на сайте «За рулем»:
Пожалуйста, не удивляйтесь, если вам поступит звонок из редакции, – победителей мы поздравляем лично.
Ну а счастливчиков ждут три новенькие Лады Веста: седан, универсал и универсал SW Cross.
Так что еще раз напоминаем: «За рулем» встречает подписчиков 12 марта (среда) в онлайне в 13:00 по московскому времени.
И помните: шанс есть у каждого, кто до конца заполнил анкету Гран-при!
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 — здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.