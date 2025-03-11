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Отечественное масло для Фольксвагенов – уже в сервисных центрах

Моторные масла бренда AGR подходят для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda

На российском рынке появились новые моторные масла для автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda, произведенные в рамках сотрудничества компаний AGR и Sintec Group.

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В розничную сеть поставка масел под брендом AGR началась в сентябре 2024 года, и с тех пор уже отгружено более 500 000 литров продукции. Однако точное количество, поступившее конечным пользователям, пока неизвестно.

Масла AGR разработаны с учетом требований, предъявляемых производителями автомобилей Volkswagen Group.

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Продуктовая линейка включает синтетические масла, произведенные на основе природного газа, с добавлением присадок от известных европейских производителей.

При этом стоит отметить, что масла не были полностью «разработаны», а скорее отобраны из существующих продуктов, соответствующих нужным спецификациям.

В рамках трехлетнего контракта не менее 3,5 миллионов литров масел поступит в сервисные центры, обслуживающие автомобили марок концерна Volkswagen.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1
11.03.2025 
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