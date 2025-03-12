«Газпромнефть-СМ» запустила производство масел для пищевой, медицинской и косметической отраслей

«Газпром нефть» начала промышленный выпуск белых масел наивысшей степени очистки

Они полностью безопасны для организма человека, поэтому широко используются в пищевой, текстильной промышленностях, медицине, фармацевтике и производстве парфюмерно-косметических изделий.

Выпуск белых масел осуществляется на Омском заводе «Газпромнефть – смазочные материалы» по собственной технологии и полностью из отечественной компонентной базы. В процессе химического преобразования нефтяное сырье проходит поэтапное очищение от смол и вредных примесей, а на финальной стадии из него полностью удаляются все ароматические углеводороды. В результате получаются химически и биологически нейтральные масла, которые не имеют ни цвета, ни запаха.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, ранее на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Однако производственные мощности компании позволят заметно изменить ситуацию уже до конца текущего года.

« Выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступны й ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики. Производственные мощности «Газпром нефти» позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел », – рассказал Анатолий Скоромец.

В настоящее время первые партии готовой продукции уже поставляются российским предприятиям легкой и пищевой промышленности. Перед выходом на рынок белые масла компании прошли все необходимые исследования и получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта (ГОСТ).