ВТБ Авто в марте предлагает скидки на машины зарубежных марок

Сервис ВТБ Авто подготовил для своих пользователей уникальное предложение – возможность приобрести иномарки со скидкой до 800 000 рублей

До конца марта благодаря сервису ВТБ Авто можно купить новые машины по очень выгодным ценам: Kia, Mazda, Toyota, Volkswagen. А также можно стать владельцем Mercedes-Benz и BMW. Хотим отметить, что все автомобили растаможены и официально привезены в Россию. ВТБ Авто сотрудничает напрямую с поставщиками, поэтому может предлагать своим покупателям отличные цены на новые машины.

Ознакомиться с полным списком автомобилей по акции и оформить заказ можно на сайте компании ВТБ Авто. Цены указаны окончательные, без скрытых платежей. Сервис также организует бесплатную доставку машины по Москве в любое удобное для покупателя место.

ВТБ Авто выводит онлайн-продажу машин на новый уровень, делая покупку максимально прозрачной и удобной. Компания предоставляет не только конкурентные цены, трейд-ин, но выгодные условия по автокредитованию и профессиональное сопровождение сделки на всех этапах, а также скидки до 20% на дополнительные услуги.

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