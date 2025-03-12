Некоторых дилеров ждут убытки: эксперты дали прогноз по авторынку

Автостат: падение авторынка России продолжится в марте и составит 45-50%

Рынок новых легковых автомобилей может просесть на 45-50%, достигнув показателя продаж порядка 80 тысяч единиц, тогда как показатель прошлого года составляет 146,5 тыс. шт. Об этом агентству «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

Он считает, что в стагнации окажется не только вся отрасль, но и связанные с ней сегменты. Чтобы восстановиться, рынку нужно существенное снижение ключевой ставки, отмечает Слуцкий.

«Не думаю, что этого стоит ожидать в ближайшие 3-4 месяца», – констатирует эксперт.

В свою очередь, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подтверждает, что показатели марта неутешительные. Причем падает трафик даже к февралю, и первая неделя марта повторяет негативный тренд февраля.

«Что касается итогов месяца, то мы уверены, что по отношению к февралю будет "плюс". Хотя бы потому, что в марте есть лишние три дня. И традиционно первый месяц весны показывает хорошие результаты, но, уверен, авторынок, в лучшем случае, дотянет до 95-100 тыс. машин», – отмечает эксперт.

Рассуждая о прогнозах на 2025 год, Иванов с сожалением подчеркивает, что можно недосчитаться большого количества клиентов.

«Наш прогноз был – 1,3 млн новых автомобилей, и пока мы его сохраняем. Но важнейший показатель – март. Если показатель продаж в марте будет менее 100 тыс. машин, то прогноз можно корректировать до значения 1,15-1,2 млн новых автомобилей», – прогнозирует специалист.

Примечательно, что генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский ожидает в марте оживления авторынка, при этом он считает демпинг цен не самым правильным и не лучшим вариантом выхода из ситуации, потому что в этом случае некоторых игроков рынка ждут убытки. Но показатели марта, скорее всего, будут немного лучше итогов февраля, резюмирует Ольховский.

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Источник: autostat.ru