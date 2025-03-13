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Не заводится мотор, сел аккумулятор? Мы знаем, какая кнопка спасет положение

Водителям рассказали о пользе некоторых кнопок на панели приборов автомобиля

Современные автомобили оснащены всевозможными функциями, но большинство автовладельцев используют только основные из них. Эксперты издания Pravda.Ru рассказывают о предназначении и пользе некоторых кнопок на панели управления автомобиля.

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«Одна из таких – Shift Lock Release. Это небольшая кнопка под заглушкой возле селектора АКПП. Она нужна для разблокировки коробки передач, если двигатель не заводится или сел аккумулятор. Другой малозаметный элемент – кнопка Valet. Ее часто прячут при установке сигнализации. Если брелок вдруг перестал работать, эта кнопка поможет отключить охранную систему», – объясняют эксперты.

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Не все автовладельцы отключают подушку безопасности пассажира рядом с водителем – это важно при перевозке детей в кресле. Для этого нужно найти замок в бардачке или торце передней панели и повернуть его ключом зажигания. Мало кто использует дистанционное управление стеклоподъемниками, хотя для этого достаточно зажать на брелоке на несколько секунд кнопку открытия, и все стекла опустятся.

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Блокировкой задних дверей удобно пользоваться, если в салоне дети, переключатель в торце задней двери позволяет открыть ее только снаружи.

Есть также кнопка рециркуляции воздуха, очень удобно ей пользоваться, если с улицы в салон проникают неприятные запахи. При ее включении салон быстро прогреется, а также предотвратится попадание выхлопных газов внутрь авто.

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
13.03.2025 
Фото:Unsplash
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