Названы автомобили, которые покупают богатые россияне

«Автостат» назвал топ-3 популярных в России машин категории «тяжелый люкс»

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам автомобилей люксового сегмента в феврале 2025 года. По данным источника, в феврале российские автодилеры реализовали 28 новых люксовых машин – ровно столько же, сколько год назад.

Однако эксперты не считают, что речь идет о стабилизации рынка в сегменте – в первую очередь из-за того, что две из любимых россиянами марок отсутствуют в российских продажах нового «тяжелого люкса» уже второй месяц подряд, это Maserati и Aston Martin. Кроме того, февральские объемы рынка в сегменте Luxury упали по сравнению с январем: 28 машин вместо 39 месяцем ранее.

Rolls-Royce Cullinan; цена новой машины в России – 60-90 млн рублей

При этом Rolls-Royce остался наиболее популярным брендом сегмента: в феврале по России разошлось аж 11 экземпляров. По семь машин продали представители Bentley и Lamborghini, а новые Ferrari нашли трех владельцев в РФ.

Понятно, что с таким раскладом Rolls-Royce лидирует и в февральском рейтинге моделей: второй месяц титул удерживает Rolls-Royce Cullinan с результатом семь проданных машин. Но вплотную за ним идет Lamborghini Urus, который выбрали шесть россиян, а третью строчку делят Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre – по четыре автомобиля.

Если говорить сразу о двух минувших месяцах 2025 года, то «тяжелый люкс» в РФ реализован в количестве 67 новых машин. В прошлом году было на десять автомобилей меньше.

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Источник: Автостат