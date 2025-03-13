Уравнять все автомобили в цене: эксперт о выходе авторынка РФ из стагнации

Эксперт Ольховский назвал меры, способные поддержать авторынок в сложный период

Необходимые меры Центробанка могут оказать самое положительное влияние на восстановление авторынка России, речь идет о снижении и субсидировании ставок, а также о мерах поддержки потребительского спроса. Таким мнением с «За рулем» поделился генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский.

Мнение эксперта

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК Автодом

- На текущий момент склады автодилеров переполнены, продажи идут в убыток, потому что склады давят на дилеров и дистрибуторов и регулятору в лице государства необходимо принимать серьезные решения для поддержки участников рынка. Все это является результатом шагов со стороны других регулирующих ведомств в лице Банка России. Именно с его стороны могут последовать шаги для восстановления этого сектора экономики.

Если текущая ситуация сохранится и не будет предпринято никаких мер по выходу авторынка из этого состояния, дилерам придется закрывать свой бизнес, констатирует Ольховский.

«Результатом этого будет появление новых бизнес-формирований в виде частных гаражей, в которых уже не будет тех стандартов качества, которые есть сейчас у официальных дилеров. Не будет платежей по налогам, не будет гарантий для клиентов. Но самое важное – вопрос качества обслуживания и ремонта автомобилей, который влияет на безопасность», – объясняет эксперт.

Высокие ставки по автокредитам действительно являются одной из причин падения авторынка России, считает Ольховский.

«Выход один - снижать ставки, субсидировать ставки, согласовать программы поддержки спроса. Но самое важное – это уравнять все автомобили в цене - не важно привезен он из Китая или собран в РФ. Клиенты все равно наши граждане – россияне», – подытожил топ-менеджер.

Напомним, в экспертном сообществе прогнозируют, что российский рынок новых легковых автомобилей может просесть по итогам марта на 45-50%, достигнув показателя продаж порядка 80 тыс. экземпляров.