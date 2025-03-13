Для проверки таких деталей в машине понадобится компьютерный сканер

Эксперт Крюков рассказал, какие приборы нужны для проверки систем автомобиля

Современные автомобили оснащены новационными электронными системами и скрытыми механизмами, проверить функционал которых невозможно без специального оборудования. Об этом рассказал руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

«Модуль управления двигателем (ECU) – это "мозг" автомобиля, который регулирует работу мотора, топливную смесь, зажигание и другие параметры. Проверить его исправность можно только с помощью диагностического сканера, который считывает ошибки и анализирует показатели в реальном времени», – объясняет специалист.

В частности, чтобы проверить катализатор, нужен газоанализатор и диагностический сканер, а форсунок можно проверить только при помощи стенда и манометра давления топлива, перечисляет Крюков. А в нормальном состоянии поршневой группы можно убедиться только при помощи компрессометров и тестеров утечек, подчеркивает эксперт.

Чтобы провести полную диагностику генератора и аккумулятора, понадобятся нагрузочная вилка и осциллограф, при простой проверке можно довольствоваться мультиметром – он покажет уровень напряжения АКБ. Что касается АКП и вариатора, то для их проверки необходим компьютерный сканер и манометр давления масла в автоматической коробке передач. Турбину и наддувную систему можно проверить только при наличии манометра наддува и эндоскопа, подытожил Крюков.

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Источник: rg.ru