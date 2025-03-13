#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подмосковье расширяет зону платных парковок
13 марта
Подмосковье расширяет зону платных парковок
С 15 марта еще в десяти городах Московской...
На что в китайских машинах жалуются сами китайцы
13 марта
На что в китайских машинах жалуются сами китайцы
В КНР провели исследование о том, что в...
Aston Martin Valour
13 марта
В мире таких 110 штук: в России продают эксклюзивный гиперкар Aston Martin
Дилер привез в Россию редкий спорткар Aston...

Для проверки таких деталей в машине понадобится компьютерный сканер

Эксперт Крюков рассказал, какие приборы нужны для проверки систем автомобиля

Современные автомобили оснащены новационными электронными системами и скрытыми механизмами, проверить функционал которых невозможно без специального оборудования. Об этом рассказал руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Модуль управления двигателем (ECU) – это "мозг" автомобиля, который регулирует работу мотора, топливную смесь, зажигание и другие параметры. Проверить его исправность можно только с помощью диагностического сканера, который считывает ошибки и анализирует показатели в реальном времени», – объясняет специалист.

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

В частности, чтобы проверить катализатор, нужен газоанализатор и диагностический сканер, а форсунок можно проверить только при помощи стенда и манометра давления топлива, перечисляет Крюков. А в нормальном состоянии поршневой группы можно убедиться только при помощи компрессометров и тестеров утечек, подчеркивает эксперт.

Чтобы провести полную диагностику генератора и аккумулятора, понадобятся нагрузочная вилка и осциллограф, при простой проверке можно довольствоваться мультиметром – он покажет уровень напряжения АКБ. Что касается АКП и вариатора, то для их проверки необходим компьютерный сканер и манометр давления масла в автоматической коробке передач. Турбину и наддувную систему можно проверить только при наличии манометра наддува и эндоскопа, подытожил Крюков.

Источник: rg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1