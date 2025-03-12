Грузовик Валдай 45 получит российский мотор вместо китайского
Тягач Валдай 45 оснастят российским двигателем ЯМЗ-770
Тягач Валдай 45, выступающий конкурентом магистральному КАМАЗу К5, оснащается китайским мотором мощностью 470 л.с. и роботом.
Но компания «Нижегородские грузовые автомобили», занимающаяся производством тягача, уже тестирует для него отечественный двигатель.
Валдай 45
Это рядный 6-цилиндровый мотор ЯМЗ-770, им оснащают грузовики Урал. Объем двигателя равен 12,5 л, мощность 620 л.с.
Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.
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Источник: Quto.ru
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12.03.2025
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