#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Количество штрафов с камер на Кубани уменьшилось более чем в два раза
12 марта
Количество штрафов с камер на Кубани уменьшилось более чем в два раза
В Краснодарском крае в 2024 году количество...
Интерьер Hyundai Mufasa
12 марта
В Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai: известна цена
В России появились в продаже новые кроссоверы...
Интерьер Ford Mondeo
12 марта
На авторынке набирает обороты маркетинговый ход — авто продают «по одной цене»
Скидки на Ford Mondeo достигают почти 400 тысяч...

Грузовик Валдай 45 получит российский мотор вместо китайского

Тягач Валдай 45 оснастят российским двигателем ЯМЗ-770

Тягач Валдай 45, выступающий конкурентом магистральному КАМАЗу К5, оснащается китайским мотором мощностью 470 л.с. и роботом.

Но компания «Нижегородские грузовые автомобили», занимающаяся производством тягача, уже тестирует для него отечественный двигатель.

Валдай 45
Валдай 45

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской

Это рядный 6-цилиндровый мотор ЯМЗ-770, им оснащают грузовики Урал. Объем двигателя равен 12,5 л, мощность 620 л.с.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Quto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 32
12.03.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0