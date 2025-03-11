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Новый тягач российской разработки способен перевозить грузы массой до 100 тонн

Первый седельный тягач линейки К5 сошел с конвейера отечественного КАМАЗа

Отечественный производитель грузового транспорта КАМАЗ начал производство модели нового поколения линейки К5. С конвейера завода уже сошел первый полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65954. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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«Первые опытные образцы тягача были собраны в феврале 2024 года в Научно-техническом центре КАМАЗа. А в начале марта 2025 года, после проведения полного комплекса испытаний и получения Одобрения типа транспортного средства, первый автомобиль с индексом 65954 из опытно-промышленной партии был изготовлен уже непосредственно на промышленной площадке – на главном сборочном конвейере автомобильного завода», – говорится в тексте сообщения.

Седельный тягач разработали специально для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 100 тонн, автомобиль относится к полноприводному семейству автомобилей новейшего поколения К5.

КАМАЗ К5
КАМАЗ К5

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Грузовик имеет кабину шириной 2300 мм, предусмотрено одно спальное место. Силовой агрегат представлен двигателем мощностью 560 л. с., в паре с ним работает механическая коробка передач.

Согласно бизнес-плану предприятия, в 2025 году планируется производство 40 автомобилей этой модели, причем в марте-апреле специалисты КАМАЗа намерены выпустить 10 единиц этой техники, заверили в пресс-службе.

Источник: /t.me/pao_kamaz

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Светлана Тарасенко
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 17
11.03.2025 
Фото:КАМАЗ
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