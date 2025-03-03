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Минниханов: В 2026 году с момента выпуска первого грузовика исполнится 50 лет

Глава Татарстана Минниханов отчитался Путину о выручке КАМАЗа

Выручка отечественного производителя грузовых автомобилей КАМАЗ составила 323 млрд рублей. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Машиностроение. Выручка КАМАЗа составила 323 миллиарда рублей. Самое главное, мы сумели (обойти) сложности, связанные с комплектующими, многие проекты реализовали в России», – подчеркнул глава республики.

Минниханов уточнил, что в 2026 году российское предприятие отметит 50 лет со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ.

«Модельный ряд КАМАЗ К5, который был на импортных комплектующих, полностью все вопросы по ним разрешены. Активно они работают по электробусам. Активная работа идет по электромобилю Атом, который мы вам презентовали», – отчитался глава региона.

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Напомним, ранее стало известно, что ПАО «КАМАЗ» приобрело долю в капитале компании-автопроизводителя ООО «Аурус» в объеме 0,5%.

Aurus – это линейка представительских автомобилей премиального класса. Их разработкой с 2013 года занимаются специалисты НАМИ. В мае 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» запустили производство модели Aurus Senat.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 26
03.03.2025 
Фото:Wikimedia
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