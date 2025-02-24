Посчитали все грузовики в России – интересные цифры!

Сергей Целиков: каждый третий грузовик на наших дорогах — это КАМАЗ

На начало 2025 года российский парк тяжелых грузовиков (HCV) составляет 1,88 млн единиц, причем чуть более четверти этого парка (27,8%) – это машины с возрастом более 20 лет, сообщил эксперт Сергей Целиков. По его мнению, среди этих старых машин много «мертвых и полумертвых душ» – то есть машин фактически уже не работающих.

Поэтому эксперт использует более точную выборку, отсекая автомобили старше 2005 года выпуска – в этом случае в России насчитывается 1,38 млн тяжелых грузовиков. Большая часть этого количества (почти 40%) – это седельные тягачи. Немного менее 30% составляют самосвалы, около 10% приходится на фургоны и бортовые грузовики, а остальные машины – это вся спецтехника.

Если смотреть по маркам, то бесспорным лидером оказывается КАМАЗ – эти машины составляют 34% автопарка, то есть буквально каждый третий тяжелый грузовик на российских дорогах родом из Набережных Челнов. Второе место, пусть и с большим отставанием – у белорусского МАЗа. А далее следует плотная группа: Volvo, Scania, MAN, Shahman, Урал...

Замыкают список Mercedes, Sitrak, DAF, FAW, Howo, НЕФАЗ, Renault и Dong Feng. Заметьте, что в приведенном Топ-15 четыре бренда – китайские, ощутимо присутствующие на российском рынке совсем недавно. Эксперт резюмирует, что доля «китайцев» в парке HCV, возрастом до 20 лет – 18%. А если брать весь сегмент без ограничения по возрасту, то 13%.

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Источник: Автостат