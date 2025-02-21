Как собирают грузовики в Китае: побывали на двух заводах

Китайский Sinotruk к 2025 году занял 25% российского рынка грузовиков

Российский рынок тяжелых грузовиков – крупнейший в Европе. Слишком лакомый кусочек, чтобы не обращать на него внимания. Поэтому в 2024 году компания Sinotruk открыла российское представительство.

Уже созданы тренинг-академия и центральный склад запасных частей. Запущена горячая линия, разработан единый регламент техобслуживания. Пока усилия сосредоточены на двух брендах: Sitrak и Howo. Первый считается премиальным и призван конкурировать с марками из Европы, а Howo нацелен на соперничество с другими «китайцами».

Перед въездом на завод стоит Huanghe JN150 – фактически первый китайский тяжелый грузовик и знаковый автомобиль в истории компании Sinotruk.

Моторный завод

Компания Sinotruk, основанная в 1930 году, в 2023-м выпустила 334 тысячи грузовиков – больше всех в Китае. Почти 140 тысяч из них было продано за пределами КНР. Экспорт налажен в 150 стран. В России Sinotruk занимает 25% рынка.

В штате компании свыше 30 тысяч сотрудников, из них почти четверть – инженеры. В Китае Sinotruk имеет восемь заводов совокупной мощностью 400 тысяч машин в год.

Моторный завод рассчитан на выпуск 700 тысяч двигателей в год. Блоки цилиндров, головки, шатуны, поршни, коленчатый и распределительный валы – всё это делают сами. Остальное закупают у внешних поставщиков.

Новая роботизированная коробка передач АМТ (16 ступеней) легче прежней (382 кг против 408 кг), скорость переключения увеличена на 75%, а срок службы повышен до 8 млн переключений.

Цех отливки головки и блока цилиндров полностью роботизирован – не видно ни одного человека. За состоянием и обслуживанием оборудования следят 18 контролеров. На них же возложен и дополнительный визуальный контроль продукции – трещины и пустоты автоматика замечает не всегда.

Особенность двигателей – особо прочный чугунный блок цилиндров, с добавлением графита. По сравнению с обычным чугуном у него на 75% выше прочность на разрыв и на 40% – на изгиб.

В цехе окончательной сборки моторов работает уже 150 человек. Средняя зарплата составляет 10 тысяч юаней – около 140 тысяч рублей. Неплохо! Но и пахать приходится. Так, в зависимости от стажа продолжительность ежегодного отпуска рабочих составляет всего 5–10 дней.

Флагманский завод

Завод Laiwu в компании называют флагманским – его построили в 2020 году за 1,2 млрд долларов. Общая площадь – 504 тысяч м², производственная мощность – до 160 тысяч грузовиков в год. Здесь 4000 сотрудников, установлено 289 роботов. Работа на склад не предусмотрена – каждая машина делается под заказ.

В отличие от российских и европейских заводов на конвейере только мужчины – ни одной женщины не встретил!

Больше всего впечатлил цех окончательной сборки: длина здания – 530 м! Редкий случай в индустрии – два параллельных конвейера. На каждой линии делают 280–300 машин за смену.

Для нашего рынка панели кабины теперь будут делать из оцинкованного металла.

После сборки кабины выборочно доставляют на стенд Hexagon Dea Toro, где лазером промеряют точность сварки. Уверяют, что уровень точности сварки – как у легковых машин: 1 мм вместо общепринятых для комтранса 2–3 мм.

Особая гордость – энергоэффективность зданий. Во всех цехах установлена система дымоудаления и очистки воздуха. А вот кондиционера нет: здесь стоит умный насос, который в зависимости от ситуации берет из-под земли либо теплую, либо холодную воду. Это сокращает эксплуатационные расходы на 30%.

Вся площадь крыши занята солнечными батареями. Энергии так много, что сейчас ставят накопители, чтобы сбывать сбереженное электричество внешним потребителям. Ну или самим брать из кубышки, когда плохая погода.

Обратная связь

Сотрудники российского представительства довольны скоростью, с которой завод реагирует на пожелания относительно адаптации продукции. Менее чем за год выполнено 240 доработок по рекомендациям российской стороны. Сделана корректная русификация. Установлены необслуживаемые шарнирные соединения рулевых тяг, более прочная противомоскитная сетка, нормальная изоляция кофра аккумулятора. Поменяли расположение нескольких датчиков.

Каждый из выпущенных грузовиков в обязательном порядке проезжает по трехкилометровому треку испытательного полигона.

Усовершенствован тепловой комфорт кабины (модернизирован автономный отопитель, оптимизированы воздуховоды, внедрена функция дистанционного запуска), усилен антикор, увеличен лакокрасочный слой. В производстве кабины теперь используется оцинкованная сталь. С европейцами на всё это потребовалось бы несколько месяцев согласований.

В ближайшее время бак для мочевины перенесут внутрь рамы – это освободит место под топливный бак увеличенного объема.

Неделю назад попросили поставить защиту автономки – готово! По просьбам российского представительства изменены жгуты проводов (устойчивый к истиранию материал оплетки) и усовершенствованы разъемы – теперь они поставляются компанией Tyco.

На 2025 год запланированы дальнейшие улучшения. Кузова самосвалов будут делать из прочной шведской стали Hardox450, им придадут более функциональную U‑образную форму и внедрят оптимизированный обогрев выхлопными газами.

Полноприводные машины обзаведутся усиленной рамой, дополнительной защитой шасси и раздаткой с функцией отключения переднего моста.

Появится и новое оснащение: система мониторинга нагрузки по осям, контроль износа тормозных колодок, камеры кругового обзора, 12‑дюймовый сенсорный экран, система бесключевого доступа и запуска двигателя, датчики света и дождя.

Планов громадье, но прошлый год показал, что китайцы не откладывают в долгий ящик модернизацию своих машин. Тут нам всем есть чему поучиться.

Компания производит и карьерные самосвалы с колесной формулой 6×4, полной массой 70 тонн.

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По нашим данным, в конце ноября в Россию приезжали топ-менеджеры компании Sinotruk. Они посетили несколько сборочных площадок, оставшихся после ухода западных грузовых производителей. Официально пока не подтверждено, но есть стойкое ощущение, что идет проработка возможности российского производства грузовиков концерна Sinotruk.

Sinotruk лидирует и по количеству дилеров в России.