У этих брендов больше всего дилеров. Вы удивитесь!

Названы грузовые автомарки, имеющие самое большое количество дилеров в РФ

Противостояние КАМАЗа с китайскими грузовыми марками за влияние на российском рынке продолжается. В октябре КАМАЗ лидировал по общим продажам, однако моделью-бестселлером в который раз стал азиатский тягач. И да, китайские машины имеют ряд нареканий, однако их дилерские сети продолжают расти.

В середине ноября в России насчитывалось 2136 официальных дилерских центров по продаже грузовой техники. Их них 385 принадлежат китайской марке Sitrak – той самой, что продает нынешний бестселлер, магистральный Sitrak C7H.

Вслед за Ситраком по количеству дилеров – еще четыре марки из КНР: Howo, Dongfeng, FAW и XCMG. Как видим из представленной инфографики, даже у замкнувшего пятерку производителя количество официальных дилеров уже шагнуло далеко за сотню.

Еще один интересный факт: на эти пять брендов суммарно приходится больше половины (54%) всех дилерских центров по продаже грузовых автомобилей в нашей стране. Сколько же дилеров у КАМАЗа? Увы, ответа на этот вопрос представленная верхушка рейтинга не дает.

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Источник: Автостат