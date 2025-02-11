#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

КАМАЗ купил долю в капитале Aurus — вот что известно

Интерфакс: КАМАЗ стал совладельцем компании ООО «Аурус»

ПАО «КАМАЗ» приобрело долю в капитале компании-автопроизводителя ООО «Аурус» в объеме 0,5%. Источник указывает, что точный состав собственников предприятия по-прежнему не раскрывается, но аналогичной долей до апреля 2024 года владела группа «Соллерс», которая продала свою долю ООО «Хит Моторз Рус» – компании, которая зарегистрирована в Москве в июле 2022 года.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

При этом после сделки «Соллерс» остался индустриальным партнером проекта, продолжив оказывать услуги по сварке и окраске кузовов автомобилей Aurus, изготавливаемых на заводе ООО «Аурус» в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан.

Рекомендуем
В России замечен в продаже Aurus Senat в секретной спецверсии: что в ней особенного?

Что касается «Хит Моторз Рус», то компания, принадлежащая казахстанскому холдингу HEAT Motors, появилась на рынке Татарстана в 2023 году, выкупив контрольный пакет акций (51%) бывшего совместного предприятия КАМАЗа и немецкого концерна Daimler, именовавшегося «Тракс Восток Рус». Указывается также, что 1% акций «Хит Моторз Рус» владеет немецкий предприниматель Ханс-Петер Мозер, ранее возглавлявший на КАМАЗе проект создания нового поколения грузовиков К5, а с конца июня 2023 года руководящий заводом «Москвич».

По имеющимся сведениям, основными владельцами ООО «Аурус» являются подведомственная Минпромторгу структура ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%). Aurus — это линейка представительских автомобилей, разрабатываемая НАМИ с 2013 года; в мае 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» запустилось производство модели Aurus Senat.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В январе 2024 года появились сведения о том, что Аурусы могут начать собирать на еще одном заводе – бывшей площадке Toyota в Шушарах в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что КАМАЗ может помочь в организации производства – как ранее автогигант стал производственным партнером «Москвича», ранее известного как завод «Рено Россия».

Источник: Интерфакс

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 25
11.02.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0