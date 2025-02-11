КАМАЗ купил долю в капитале Aurus — вот что известно

Интерфакс: КАМАЗ стал совладельцем компании ООО «Аурус»

ПАО «КАМАЗ» приобрело долю в капитале компании-автопроизводителя ООО «Аурус» в объеме 0,5%. Источник указывает, что точный состав собственников предприятия по-прежнему не раскрывается, но аналогичной долей до апреля 2024 года владела группа «Соллерс», которая продала свою долю ООО «Хит Моторз Рус» – компании, которая зарегистрирована в Москве в июле 2022 года.

При этом после сделки «Соллерс» остался индустриальным партнером проекта, продолжив оказывать услуги по сварке и окраске кузовов автомобилей Aurus, изготавливаемых на заводе ООО «Аурус» в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан.

Что касается «Хит Моторз Рус», то компания, принадлежащая казахстанскому холдингу HEAT Motors, появилась на рынке Татарстана в 2023 году, выкупив контрольный пакет акций (51%) бывшего совместного предприятия КАМАЗа и немецкого концерна Daimler, именовавшегося «Тракс Восток Рус». Указывается также, что 1% акций «Хит Моторз Рус» владеет немецкий предприниматель Ханс-Петер Мозер, ранее возглавлявший на КАМАЗе проект создания нового поколения грузовиков К5, а с конца июня 2023 года руководящий заводом «Москвич».

По имеющимся сведениям, основными владельцами ООО «Аурус» являются подведомственная Минпромторгу структура ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%). Aurus — это линейка представительских автомобилей, разрабатываемая НАМИ с 2013 года; в мае 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» запустилось производство модели Aurus Senat.

В январе 2024 года появились сведения о том, что Аурусы могут начать собирать на еще одном заводе – бывшей площадке Toyota в Шушарах в Санкт-Петербурге. Предполагалось, что КАМАЗ может помочь в организации производства – как ранее автогигант стал производственным партнером «Москвича», ранее известного как завод «Рено Россия».

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Источник: Интерфакс