На заводе «Москвич» сменился генеральный директор
В подтверждение прозвучавшим накануне предположениям о том, что пост гендиректора «Москвича» займет один из топ-менеджеров КАМАЗа, на должность утвержден Ханс-Петер Мозер.
В сентябре прошлого года уход Мозера с поста руководителя проекта «Реинжиниринг производства» КАМАЗа многими воспринимался в контексте исхода иностранных специалистов, однако немец не покинул ни страну, ни индустрию.
Более того, с озвученным тогда решением продолжить профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя он тоже решил повременить.
Напомним, на КАМАЗе Мозер запускал в производство новое поколение грузовиков К5, а до этого работал в европейской компании «Кнорр Бремзе». На «Москвиче» он сменит Дмитрия Пронина, который, как сообщает компания, успешно справился со всеми поставленными задачами и перешел на должность председателя совета директоров.
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Источник: Завод «Москвич»
Фото: ZavodMoskvich
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