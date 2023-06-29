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На заводе «Москвич» сменился генеральный директорНа заводе «Москвич» сменился генеральный директор
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На заводе «Москвич» сменился генеральный директор

Руководителем завода стал немец Ханс-Петер Мозер, который в 2019 году успешно запустил в производство новый КАМАЗ-53901.

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В подтверждение прозвучавшим накануне предположениям о том, что пост гендиректора «Москвича» займет один из топ-менеджеров КАМАЗа, на должность утвержден Ханс-Петер Мозер.

В сентябре прошлого года уход Мозера с поста руководителя проекта «Реинжиниринг производства» КАМАЗа многими воспринимался в контексте исхода иностранных специалистов, однако немец не покинул ни страну, ни индустрию.

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Более того, с озвученным тогда решением продолжить профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя он тоже решил повременить.

Напомним, на КАМАЗе Мозер запускал в производство новое поколение грузовиков К5, а до этого работал в европейской компании «Кнорр Бремзе». На «Москвиче» он сменит Дмитрия Пронина, который, как сообщает компания, успешно справился со всеми поставленными задачами и перешел на должность председателя совета директоров.

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Источник: Завод «Москвич»

Фото: ZavodMoskvich

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