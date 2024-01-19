Аурусы поставят на конвейер на одном из прежних питерских автозаводов

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге могут начать собирать Aurus

Aurus в настоящее время активно ищет сотрудников в городе, и ее генеральный директор Андрей Панков теперь возглавляет юрлицо «Шушары Авто», которому принадлежит завод.

Ход довольно логичный: для Aurus площадка Toyota подходит больше, чем для сборки грузовиков «Алмаз-Антея», о которых шла речь ранее.

Правительство Санкт-Петербурга пока не подтвердило, но и не опровергло информацию о возможных планах по сборке Aurus на заводе в Шушарах.

В июне 2023 года в Минпромторге говорили о передаче завода «Шушары Авто» в собственность оборонного холдинга «Алмаз-Антей». Изначально речь шла о возможном начале выпуска там с 2026 года электромобиля e-Neva, но, согласно источникам, у «Алмаз-Антея» не было готового проекта для серийного производства.

В этом контексте Aurus для простаивающего завода представляется более перспективной моделью. Площадка в Шушарах обладает отличной инфраструктурой, и логистика с регионом также хорошо организована. Если новую продукцию хорошо примет рынок, это сможет эффективно загрузить производственную площадку.

Ранее также стало известно, что до 40% акций Ауруса может приобрести Газпром. Для компании это актив непрофильный, но специалисты считают, что она хочет освоить именно новый бизнес. В свете того, что российских чиновником хотят пересадить на отечественные автомобили, это может стать выгодным.

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Источник: «Коммерсант»