Аурусы поставят на конвейер на одном из прежних питерских автозаводов
Aurus в настоящее время активно ищет сотрудников в городе, и ее генеральный директор Андрей Панков теперь возглавляет юрлицо «Шушары Авто», которому принадлежит завод.
Ход довольно логичный: для Aurus площадка Toyota подходит больше, чем для сборки грузовиков «Алмаз-Антея», о которых шла речь ранее.
Правительство Санкт-Петербурга пока не подтвердило, но и не опровергло информацию о возможных планах по сборке Aurus на заводе в Шушарах.
В июне 2023 года в Минпромторге говорили о передаче завода «Шушары Авто» в собственность оборонного холдинга «Алмаз-Антей». Изначально речь шла о возможном начале выпуска там с 2026 года электромобиля e-Neva, но, согласно источникам, у «Алмаз-Антея» не было готового проекта для серийного производства.
В этом контексте Aurus для простаивающего завода представляется более перспективной моделью. Площадка в Шушарах обладает отличной инфраструктурой, и логистика с регионом также хорошо организована. Если новую продукцию хорошо примет рынок, это сможет эффективно загрузить производственную площадку.
Ранее также стало известно, что до 40% акций Ауруса может приобрести Газпром. Для компании это актив непрофильный, но специалисты считают, что она хочет освоить именно новый бизнес. В свете того, что российских чиновником хотят пересадить на отечественные автомобили, это может стать выгодным.
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Источник: «Коммерсант»
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