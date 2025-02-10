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У отечественного бренда премиальных автомобилей появился новый совладелец

КАМАЗ стал совладельцем компании Аурус, выпускающей автомобили премиум-класса

Отечественный производитель грузового транспорта КАМАЗ стал совладельцем «Ауруса» с долей 0,5%, компания выпускает премиальные автомобили под брендом Aurus. Такие данные появились в системе ЕГРЮЛ.

Точный состав собственников «Ауруса» на текущий момент не раскрывается, но согласно последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем компании числился ФГУП НАМИ с долей 63,5%, а также арабский фонд Tawazun, доля которого составляет 36%.

Aurus Senat и Aurus Comendant
Aurus Senat и Aurus Comendant
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Весной 2024 года компания «Соллерс» вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО «Хит Моторз Рус». При этом в пресс-службе «Соллерса» подчеркнули, что компания останется в проекте в качестве индустриального партнера.

Напомним, Aurus является первым отечественным брендом автомобилей класса люкс, в линейке которого сейчас представлены лимузин, седан и внедорожник. Производство автомобилей под брендом Aurus наладили на мощностях завода в Елабуге в Татарстане.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 161
10.02.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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