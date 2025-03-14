«Газпромнефть-СМ» создает возможности для профессионального развития молодых специалистов

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» начала выпуск отечественных белых масел наивысшей степени очистки

Такие смазочные материалы обладают уникальными свойствами и совершенно безопасны для организма человека. Поэтому они широко применяются в пищевой, медицинской, фармацевтической, парфюмерно-косметической и текстильной отраслях.

Выпуск белых масел по собственной технологии компании стал возможен благодаря запуску комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП) на Омском заводе смазочных материалов. Но над новым продуктом работали сотни специалистов, в том числе сотрудники собственного Научно-исследовательского центра компании во Фрязине (Московская область).

НИЦ «Газпромнефть-СМ» расположен на Московском заводе смазочных материалов. Он является единственной в стране площадкой полного цикла для изучения масел. Центр оснащен уникальным оборудованием. Ежегодно в нем проводится более 2 тысяч исследований, а с момента открытия было создано более 300 новых рецептур индустриальных и автомобильных масел.

Об одной из сотрудниц НИЦ ранее был снят научно-популярный фильм. В нем она рассказала о том, как устроилась в компанию, о процессе создания рецептур моторных масел и о том, как проходят ее рабочие дни.

«Все достижения компании – это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника. Поэтому девиз "Газпром нефти" – "Энергия в людях". Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.