На продажу выставили «копейку» 1972 года почти без пробега. Но цена не копеечная

В Челябинске на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2101 1972 года выпуска

Этот светло-серый седан с красной отделкой салона имеет пробег всего 4389 километров, что для 53-летнего автомобиля является настоящим рекордом.

«Копейка» находится в практически заводском состоянии. Владелец утверждает, что все детали, включая покрышки, диски, лампочки и болты, являются оригинальными. Единственный элемент, который не соответствует оригинальной комплектации, – ручка коробки передач с популярной в своё время «розочкой». Однако такая мелочь не умаляет исторической ценности автомобиля.

ВАЗ-2101 оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 59 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. При этом автомобиль не подвергался реставрации и хранился в гараже у единственного владельца, который использовал его в закрытом городе. Такая бережная эксплуатация позволила сохранить оригинальную краску и детали.

Владелец просит за автомобиль 1,8 миллиона рублей и подчеркивает, что на показы машину не возит, а заинтересованным любителям может скинуть видеообзор.