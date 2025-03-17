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В поездах «Москва-2024» улучшен комфорт: двери стали шире на 32%, проходы — на 10%

34 новых поезда «Москва-2024» начнут курсировать в московском метро в 2025 году

В 2025 году московское метро продолжает обновлять подвижной состав. В этом году на линиях появятся 34 современных поезда «Москва-2024», которые заменят устаревшие вагоны на Замоскворецкой линии и будут работать на новых участках Троицкой линии.

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Поезда «Москва-2024» предлагают пассажирам удобство и комфорт. Среди особенностей — сквозной проход по всему составу, множество информационных экранов, климатическая система с обеззараживанием воздуха и порты для зарядки гаджетов (USB или Type-C) на поручнях. Кроме того: двери стали шире на 32%, а проходы — на 10%, ширина сидений увеличена на 2 см.

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В прошлом году было поставлено 36 новых поездов, которые уже работают на Замоскворецкой линии и составляют весь парк Троицкой линии.

Замена поездов – это часть масштабной программы, в рамках которой к 2030 году планируется обновить почти весь старый подвижной состав московского метро.

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Источник: по материалам телеграм-канала «Дептранс Москвы»

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Алексеева Елена
Фото:Дептранс
17.03.2025 
Фото:Дептранс
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