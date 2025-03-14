Будут массовые закрытия дилерских центров — эксперт о падении авторынка РФ

Эксперт Терлюкевич: снижение потребительского спроса «заморозило» автоотрасль

Стабилизации авторынка России могут помочь меры стимулирования потребительского спроса в виде снижения ставок по автокредитам в том числе. В сложной текущей ситуации дилерам придется подстраиваться под нынешние реалии, чтобы сохранить свой бизнес. Таким мнением с «За рулем» поделился генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Мнение эксперта

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр

- В течение ближайших недель авторетейл будет активно оптимизировать свой бизнес под текущий рынок. Другими словами, каждый сейчас пытается «нащупать дно» и определить, куда двигаться дальше. Закрывать бизнес или продолжать терпеть убытки в ожидании позитивных сигналов.

По мнению Терлюкевича, если тренд февраля на снижение продаж на российском авторынке продолжится и в марте, а первые недели апреля не принесут видимых улучшений спроса, не исключены массовые закрытия дилерских центров с сокращением персонала.

«Дорогие кредиты, как и высокие ставки по депозитам – одни из основных причин падения авторынка. Центробанк в принципе получил то, чего добивался. Только вместе с охлаждением спроса "заморозил2 всю отрасль. Необходимо смягчение денежно-кредитной политики, которое приведет к снижению ставок по автокредитам и депозитам, что уже само по себе станет мерой стимулирования спроса и поможет стабилизировать рынок», – резюмирует собеседник.

Напомним, в экспертном сообществе причиной падения продаж авторынка РФ в феврале текущего года назвали повышение ставок утильсбора и высокие ставки по автокредитам. Ситуацию усугубляют также и слухи о возвращении зарубежных брендов, из-за которых произошло снижение потребительского спроса. Эксперты прогнозируют падение авторынка на 25-30% и в марте.