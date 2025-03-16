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Эти опасности поджидают водителей на дорогах весной
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Эти опасности поджидают водителей на дорогах весной
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Эти опасности поджидают водителей на дорогах весной

Эксперт Баканов перечислил три опасности на дороге для водителя весной

Автоэксперт Петр Баканов отмечает, что с наступлением весны повышается риск ДТП на дорогах из-за минусовых температур по ночам и всплеска агрессивного вождения со стороны некоторых водителей. Специалист пояснил, что основные опасности связаны с погодными условиями.

Если раньше времени сменили резину, то в ночное время велик риск попасть на гололедицу, что чревато потерей управляемости. Также из-за перепадов температур на трассах появляются ямы, при попадании в которые можно повредить колеса и подвеску автомобиля.

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Из-за повышения скорости потока движения водители начинают чаще спешить, управлять автомобилем более резко, что повышает риск ДТП. Также эксплуатировать свои автомобили начинают водители, которые не использовали их зимой, и в связи с потерей навыка они не всегда могут быстро отреагировать на дорожную ситуацию.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
16.03.2025 
Фото:АГН Москва
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