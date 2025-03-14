В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам

В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта ограничат движение транспорта

В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта будет ограничено движение на нескольких участках дорог из-за ремонтных работ и возведения канализационного коллектора, информирует пресс-служба мэрии.

Движение ограничат на улице Адмирала Пустошкина (от Командорской до Краеведа Соловьева) и 2-й Ямальской (от Командорской до 1-й Ямальской). Объезд будет организован по ул. Кирилла Россинского.

Движение будет ограничено до 1 октября. На период работ также будут внесены изменения в схему движения общественного транспорта на маршрутах № 5, 91 и 93.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба мэрии Краснодара