В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам
В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта ограничат движение транспорта
В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта будет ограничено движение на нескольких участках дорог из-за ремонтных работ и возведения канализационного коллектора, информирует пресс-служба мэрии.
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Движение ограничат на улице Адмирала Пустошкина (от Командорской до Краеведа Соловьева) и 2-й Ямальской (от Командорской до 1-й Ямальской). Объезд будет организован по ул. Кирилла Россинского.
Движение будет ограничено до 1 октября. На период работ также будут внесены изменения в схему движения общественного транспорта на маршрутах № 5, 91 и 93.
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Источник: пресс-служба мэрии Краснодара
Фото:АГН «Москва»
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14.03.2025
Фото:АГН «Москва»
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