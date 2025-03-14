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В Краснодаре до октября ограничат проезд по двум улицам

В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта ограничат движение транспорта

В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта будет ограничено движение на нескольких участках дорог из-за ремонтных работ и возведения канализационного коллектора, информирует пресс-служба мэрии.

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Движение ограничат на улице Адмирала Пустошкина (от Командорской до Краеведа Соловьева) и 2-й Ямальской (от Командорской до 1-й Ямальской). Объезд будет организован по ул. Кирилла Россинского.

Движение будет ограничено до 1 октября. На период работ также будут внесены изменения в схему движения общественного транспорта на маршрутах № 5, 91 и 93.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

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Источник: пресс-служба мэрии Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
14.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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