Женщина почти неделю провела в машине после ДТП

В США женщина провела 6 дней в машине после того, как та улетела в кювет

41-летняя Брионна Кэсселл из города Уитфилд (США, Индиана) заснула за рулем и съехала в кювет. Машина улетела так глубоко, что ее не было видно с дороги, и поэтому никто не заметил произошедшую аварию. Женщина порезала лоб, сломала руку, обе ноги и несколько ребер, в результате чего потеряла способность выбраться из автомобиля самостоятельно.

Как она рассказала позже, она пыталась звать на помощь, когда слышала проезжающие сверху машины, но никто ее не услышал, а телефон, как назло, оказался разряжен. Чтобы утолить жажду, она смачивала свою толстовку в воде дренажной канавы, что проходила как раз под разбившейся машиной.

Ее отец отправил заявление о пропаже человека, полиция начала поиски, но в течение шести дней они оставались безрезультатными. Помогла случайность: Брионну заметил проезжавший вдоль канавы оператор спецтехники, занимавшийся дренажными работами. Он позвонил своему начальнику, который по совместительству является начальником пожарной охраны.

Тот попросил передать трубку пострадавшей и спросил ее, как долго она находится в таком положении. Когда она ответила «со среды», тот подумал, что она что-то перепутала, и заметил, что среда только завтра, а сегодня вторник. Тогда она уточнила, что авария произошла с ней вечером в прошлую среду.

Почти неделю женщина терпела мучительную боль от переломов и пила сточную воду, отжатую из собственной толстовки. Спасатели доставили ее по воздуху в чикагскую больницу, где ее поместили в отделение интенсивной терапии, а на следующий день провели несколько операций. Сейчас жизни Брионны ничего не угрожает, она полна решимости полностью оправиться от произошедшего. По крайней мере, физически.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: The Drive