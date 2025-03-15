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В России появился новый доступный, простой и надежный седан по цене дешевле Весты

Продажи седанов Chevrolet Cobalt стартовали в РФ по цене от 1,6 млн рублей

На российском автомобильном рынке появился новый игрок – Chevrolet Cobalt. Цена стартует от 1 599 000 рублей.

На первый взгляд, Cobalt выглядит как выгодная альтернатива как Lada Vesta (от 1 626 000 рублей), так и китайским автомобилям, например, Changan Alsvin (от 1 750 000 рублей). Автомобили завозятся из Казахстана, где они официально продаются, и растамаживаются через коммерческий утильсбор. Это объясняет разброс цен, варьирующийся от 1 599 000 до 1 840 000 рублей в зависимости от региона и комплектации.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt
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В базовой версии LT с механической коробкой передач за 1 599 000 рублей (Оренбург) покупатель получает стандартный набор опций: кондиционер, простую аудиосистему с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод зеркал, подогрев заднего стекла и центральный замок.

Никаких изысков, но базовый функционал присутствует. Более дорогие версии, такие как Optimum AT с автоматической коробкой передач, предлагают дополнительные удобства: подогрев передних сидений и противотуманные фары. Версия Optimum AT дешевле всего стоит в Новосибирске – 1 735 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Cobalt
Интерьер Chevrolet Cobalt

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В Белгороде новый Cobalt с «механикой» продают дороже – за 1 750 000 рублей, а в Альметьевске за такой седан просят 1 827 000 рублей. В это же время версию с автоматом можно за 1 780 000 – 1 840 000 рублей купить в Воронеже, за 1 790 000 рублей в Липецке и за 1 800 000 рублей – в Саратове.

Двигатель у всех Chevrolet Cobalt одинаковый – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 лошадиных сил. Средний расход топлива с ним по «паспорту» в смешанном цикле составляет 6,7 литра на 100 км пути.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 8608
15.03.2025 
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+10