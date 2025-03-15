В России появился новый доступный, простой и надежный седан по цене дешевле Весты

Продажи седанов Chevrolet Cobalt стартовали в РФ по цене от 1,6 млн рублей

На российском автомобильном рынке появился новый игрок – Chevrolet Cobalt. Цена стартует от 1 599 000 рублей.

На первый взгляд, Cobalt выглядит как выгодная альтернатива как Lada Vesta (от 1 626 000 рублей), так и китайским автомобилям, например, Changan Alsvin (от 1 750 000 рублей). Автомобили завозятся из Казахстана, где они официально продаются, и растамаживаются через коммерческий утильсбор. Это объясняет разброс цен, варьирующийся от 1 599 000 до 1 840 000 рублей в зависимости от региона и комплектации.

Chevrolet Cobalt

В базовой версии LT с механической коробкой передач за 1 599 000 рублей (Оренбург) покупатель получает стандартный набор опций: кондиционер, простую аудиосистему с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод зеркал, подогрев заднего стекла и центральный замок.

Никаких изысков, но базовый функционал присутствует. Более дорогие версии, такие как Optimum AT с автоматической коробкой передач, предлагают дополнительные удобства: подогрев передних сидений и противотуманные фары. Версия Optimum AT дешевле всего стоит в Новосибирске – 1 735 000 рублей.

Интерьер Chevrolet Cobalt

В Белгороде новый Cobalt с «механикой» продают дороже – за 1 750 000 рублей, а в Альметьевске за такой седан просят 1 827 000 рублей. В это же время версию с автоматом можно за 1 780 000 – 1 840 000 рублей купить в Воронеже, за 1 790 000 рублей в Липецке и за 1 800 000 рублей – в Саратове.

Двигатель у всех Chevrolet Cobalt одинаковый – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 лошадиных сил. Средний расход топлива с ним по «паспорту» в смешанном цикле составляет 6,7 литра на 100 км пути.

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Источник: Автоновости дня