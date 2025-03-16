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Toyota представила новый универсал с богатым оснащением: подробности и фото

Появились первые фото нового гибридного универсала Toyota Crown Estate

Легендарное семейство Toyota Crown расширилось, представив миру стильный и функциональный универсал Crown Estate.

Toyota Crown Estate
Toyota Crown Estate

Новая модель, построенная на платформе GA-K, сразу же привлекает внимание своим выразительным обликом: острые линии кузова, тонкие, словно подсвеченные изнутри фары, массивные 21-дюймовые колесные диски и запоминающаяся решетка радиатора с сетчатым узором.

Toyota Crown Estate
Toyota Crown Estate
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Габариты универсала впечатляют: длина составляет 4930 мм, ширина – 1880 мм, а высота – 1625 мм. Внутри пассажиров ожидает просторное и комфортное пространство. Объем багажного отделения в обычном состоянии составляет 570 литров, что уже само по себе впечатляет. Однако, истинная функциональность проявляется при сложенных задних сиденьях: объем багажника увеличивается до внушительных 1470 литров, при этом образуя ровную площадку длиной два метра.

Интерьер Toyota Crown Estate
Интерьер Toyota Crown Estate

Crown Estate доступен в двух гибридных модификациях: обычный гибрид (HEV) и подзаряжаемый гибрид (PHEV), оба оснащены 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS в сочетании с электромотором.

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PHEV версия, как и Toyota Crown Sport, оборудована литий-ионной батареей высокой плотности, расположенной под полом, что позволяет проехать на одном электричестве до 89 километров. Цена на новинку в Японии начинается с 6 350 000 иен (около 3,7 млн рублей по текущему курсу) за обычный гибрид и достигает 8 100 000 иен (около 4,7 млн рублей) за подзаряжаемую гибридную версию.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 14
16.03.2025 
Фото:Toyota
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