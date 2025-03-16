Купить автомобиль с пробегом в России стало намного проще — появился новый способ

Маркетплейс Ozon запустил продажи подержанных автомобилей в России

На платформе Ozon теперь доступны автомобили с пробегом различных марок, включая Audi, Geely, Jetour, LADA, Haval и другие. Все автомобили предлагаются проверенными дилерами, такими как Pango Cars и ГК «Борисхоф».

Это значит, что каждый автомобиль прошёл тщательную техническую и юридическую проверку, что значительно снижает риски для покупателей. Важно отметить, что Ozon не позволяет частным продавцам выставлять свои автомобили на продажу, что гарантирует определённый уровень качества и надёжности.

На данный момент купить подержанный автомобиль через Ozon могут только жители Москвы, Московской области и Краснодара. Однако в компании уже заявили о планах по расширению географии продаж, что даёт надежду на то, что в скором времени возможность приобретения автомобилей станет доступной для большего числа россиян.

По словам руководителя подразделения «Ozon Авто» Алексея Махмудова, в 2023 году Ozon стал первым среди маркетплейсов, кто начал продажу автомобилей. С момента запуска сервиса было продано более 1,5 тыс. автомобилей.

Руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа также подчеркивает, что российский автомобильный рынок стремительно меняется. Онлайн-продажи становятся новым стандартом, и покупка автомобиля через интернет уже не кажется чем-то необычным.

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Источник: ТАСС