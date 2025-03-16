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Porsche терпит тотальный крах на китайском рынке: подробности

Porsche оказалась не в состоянии конкурировать в Китае с местными брендами

Продажи автомобилей Porsche снизились на 15% в 2024 году и на катастрофические 28% в 2025-м, что стало рекордно низким показателем (менее 57 000 проданных автомобилей).

Главным виновником падения продаж эксперты называют усиление конкуренции со стороны стремительно развивающихся китайских автопроизводителей.

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Бренды, такие как Xiaomi, с их новинками, например, SU7, предлагают автомобили с сопоставимым уровнем технологий и комфорта, но при значительно более привлекательной цене. Это привлекает не только средний класс, но и тех, кто раньше предпочитал премиальные европейские марки.

Ситуация усугубляется внешними факторами. Геополитическая нестабильность и потенциальное обострение торговых отношений между Китаем и Западом создают дополнительное давление на немецкого автопроизводителя. Неопределенность в отношении будущего экономического климата заставляет потенциальных покупателей Porsche задуматься о целесообразности покупки дорогостоящего автомобиля в условиях экономической нестабильности.

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Ответ Porsche на кризис заключается в заявленной корректировке стратегии. Оливер Блуме, глава компании, подчеркнул, что уход с китайского рынка не рассматривается. Вместо этого, ставка делается на три кита: персонализацию, цифровые технологии и эксклюзивность. Планируется ограничить объемы производства, создав искусственный дефицит и поддерживая тем самым премиальный статус и высокую цену автомобилей.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 10
16.03.2025 
Фото:Porsche
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