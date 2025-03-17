Трамп не уверен, действительны ли его водительские права. Рассказываем, почему это не важно

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему не разрешают водить автомобиль

Президент США Дональд Трамп в интервью программе Full Measure заявил, что не может точно сказать, действительны ли его водительские права.

«Мне нужно это проверить. Сможете ли вы в это поверить? Мне не разрешают водить. И я сильно скучаю по этому, очень скучаю», — признался он.

На прошлой неделе Трамп приобрел красную Tesla Model X. На презентации автомобиля на южной лужайке своей резиденции он заявил, что оставит электромобиль в Белом доме и разрешит сотрудникам на нем ездить.

Трамп выбрал эту марку, чтобы поддержать компанию Tesla, которая подверглась критике и атакам по всей стране из-за действий своего основателя Илона Маска.

Под его руководством ведомство по повышению эффективности работы правительства США инициировало масштабное сокращение госрасходов и бюрократического аппарата.

Теперь о причинах, по которым Трампу запрещено водить машину. Это решение было принято по соображениям безопасности президента. На самом деле, Трампу не разрешается водить автомобиль еще с момента его первого избрания в 2016 году из-за строгих правил Секретной службы США.

После убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году United States Secret Service (USSS) установила ряд норм, одна из которых гласит, что ни президент, ни вице-президент больше никогда не могут управлять автомобилем самостоятельно, даже после завершения срока на посту. Это правило помогает Секретной службе эффективно обеспечивать безопасность президентов и вице-президентов, как действующих, так и бывших.

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Источник: ТАСС