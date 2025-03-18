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Стало известно, когда начнутся продажи нового мощного отечественного трактора

В РФ стартовало производство трактора Ярославец Я-250СХ с системой автопилота

Выпуск нового трактора Ярославец Я-250СХ наладили на мощностях объединения «Ярославский трактор». Это специальная версия, созданная на базе модели Ярославец Я-250, которая, в свою очередь, является модернизацией легендарного отечественного трактора Т-150. Новинка предназначена для сельского хозяйства.

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Ярославец Я-250СХ оснащен шарнирно-сочлененной рамой, все комплектующие – российского производства. Силовой агрегат представляет собой 6-цилиндровый турбодизель ЯМЗ-536, доступный в трех вариантах мощности: 180, 240 или 250 л.с. В паре с ним работает 12-ступенчатая коробка передач с гидравлическим переключением диапазонов и четыре передачи для движения назад. Гидравлическая система с насосом производительностью 50 л/мин обеспечивает работу коробки передач, рулевого управления и навесного оборудования. Объем топливного бака – 450 литров.

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Полноприводный трактор массой 8460 кг относится к тяговому классу 3 и способен работать с пятикорпусным плугом, поддерживает широкий спектр навесного оборудования. Максимальная скорость машины достигает 40 км/ч.

Особенностью модификации Ярославец Я-250СХ является система автономного вождения, включающая модуль стереозрения, датчик угла поворота, модуль связи и навигации, а также систему гидроуправления.

Продажи нового трактора стартуют уже летом текущего года.

Источник: ufocar.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Ярославец
Количество просмотров 3
18.03.2025 
Фото:Ярославец
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