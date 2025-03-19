В России продается новая Lada Priora 2012 года. Недешево!

Lada Priora 2012 года в заводском состоянии оценили в 2 миллиона рублей

Lada Priora 2012 года из Ярославля абсолютно новая, а заявленный пробег всего 18 км.

Уникальность машины подчеркивает ее комплектация «Люкс» со встроенной навигацией от «Яндекса», выводящей информацию на компактный цветной экран на приборной панели. Кроме того, у автомобиля редкий интересный цвет – бордовый металлик.

Под капотом Приоры мотор 1,6 л, мощностью 98 л.с.

Владелец у автомобиля был всего один, автомобиль не требует ремонта.

Цена такой 13-летней Lada Priora в идеальном состоянии — 1 990 000 рублей. Продавец утверждает, что машину бережно хранили в частной коллекции и не использовали.

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Источник, фото: Auto.ru