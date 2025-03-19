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В России продается новая Lada Priora 2012 года. Недешево!

Lada Priora 2012 года в заводском состоянии оценили в 2 миллиона рублей

Lada Priora 2012 года из Ярославля абсолютно новая, а заявленный пробег всего 18 км.

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Уникальность машины подчеркивает ее комплектация «Люкс» со встроенной навигацией от «Яндекса», выводящей информацию на компактный цветной экран на приборной панели. Кроме того, у автомобиля редкий интересный цвет – бордовый металлик.

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Под капотом Приоры мотор 1,6 л, мощностью 98 л.с.

Владелец у автомобиля был всего один, автомобиль не требует ремонта.

Цена такой 13-летней Lada Priora в идеальном состоянии — 1 990 000 рублей. Продавец утверждает, что машину бережно хранили в частной коллекции и не использовали.

Источник, фото: Auto.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 568
19.03.2025 
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-7