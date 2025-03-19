Молотком и пассатижами: эти легендарные грузовики можно было чинить даже в поле
Советские грузовики проектировались таким образом, чтобы можно было устранить поломку непосредственно в поле, не имея специального оборудования. Это было очень актуально, особенно в условиях дефицита запчастей в советское время.
Простая конструкция и понятная механика сделали многие модели ремонтопригодными. Эксперты издания Pravda.Ru перечислили топ-6 грузовых автомобилей СССР, которые можно было починить буквально молотком и пассатижами.
1. ГАЗ-53
Эта модель являлась одной из самых популярных в сегменте грузовиков для сельского хозяйства. Его двигатель легко можно было перебрать без специнструмента, из других преимуществ – простейшая электрика и доступность запчастей.
2. ЗИЛ-130
Любую поломку этого грузовика можно было устранить «в поле». Двигатель и коробка передач отличались простой компоновкой и возможностью быстрого ремонта.
3. ГАЗ-66
Благодаря доступности к агрегатам этот грузовик считался одним из самых ремонтопригодных. Многие водители ценили машину за то, что даже серьезную поломку можно было устранить своими руками.
4. ЗИЛ-157
Полный привод, простой карбюраторный двигатель, ручной стартер, возможность запуска «на кривом стартере» – такой функционал сделали грузовик любимцем механиков. Даже не имея большого опыта, можно было легко разобрать и очистить топливную систему.
5. ГАЗ-51
Этот первенец советского грузового автопрома олицетворяет собой простоту и надежность. Простые по конструкции двигатель и трансмиссия обслуживаются в любых условиях. Такие ГАЗ-51 работали десятилетиями благодаря высокому уровню ремонтопригодности.
6. Урал-375
Этот грузовик призван работать в сложных условиях, а прочная конструкция и надежный мотор делали его очень ремонтопригодным. Урал-375 активно использовали в отдаленных регионах и в армии и ремонтировали прямо в полевых условиях.
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