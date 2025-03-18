Новый КАМАЗ с газовым двигателем пошел в серию

В 2025 году КАМАЗ выпустит более 700 газомоторных седельных тягачей КАМАЗ-54901

В 2025 году КАМАЗ выпустит более 700 седельных тягачей КАМАЗ-54901 с двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ), а с начала года 20 таких машин уже сошло с конвейера, сообщила пресс-служба предприятия. Речь о газомоторном варианте двигателя КАМАЗ Р6, который предприятие выпускает с 2020 года, заложив модификации с мощностью от 380 до 550 л.с.

Мощность варианта на СПГ составляет 460 л.с., уточняет пресс-служба. Этот двигатель, существенно унифицированный с дизельным собратом, работает в паре с автоматической коробкой передач.

Новые газомоторные КАМАЗы оснащаются двумя криобаками, вмещающими 1060 литров сжиженного природного газа. Запас хода на одной заправке составляет до 1600 км, а расходы на топливо существенно падают, подчеркивают на заводе.

Напомним, газомоторную версию двигателя КАМАЗ Р6 предприятие представило на Петербургском международном газовом форуме в 2023 году. Движок изначально предполагался к установке на грузовики нового поколения К5, первенцем которого как раз и является тягач КАМАЗ-54901.

В пресс-службе уточняют, что производство газомоторной модификации КАМАЗ-54901 началось в сентябре 2024 года, и за прошлый год было собрано 200 таких автомобилей. Теперь же темпы растут: в летние и осенние месяцы планируется ежемесячно производить более 100 автомобилей КАМАЗ-54901 на СПГ, чтобы выйти на заявленный годовой объем в 700 машин.

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Источник: КАМАЗ