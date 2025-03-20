«Газпромнефть-СМ» представила высокотехнологичную продукцию для аграрных предприятий

Масла компании обладают «умной формулой»

«Газпромнефть-СМ» участвует в IV Агрофоруме «От науки до практики», который проходит в эти дни в Архангельской области. На нем компания представила последние разработки в сфере смазочных материалов для промышленных предприятий, а также цифровую платформу G-Lab для предиктивной диагностики техники.

«Газпромнефть – смазочные материалы» и правительство Архангельского края связывает многолетнее сотрудничество, которое подразумевает планомерное расширение поставок высокоэффективной продукции.

«Современное сельское хозяйство – это не только техника и оборудование, но и ответственность за стабильность производства. Смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» помогают аграрным предприятиям поддерживать бесперебойную работу в ключевые периоды – во время посевной, уборочной кампании, на перерабатывающих заводах», – отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Масла компании обладают «умной формулой», благодаря чему эффективно справляются с высокими нагрузками в сложных и изменчивых погодных условиях региона.

Как рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, специалисты компании постоянно работают над совершенствованием продуктового портфеля.

«У нас внушительный продуктовый портфель, однако работа над его расширением и совершенствованием не прекращается. Так, за последние два года в Научно-исследовательском центре компании было разработано или модифицировано более 300 рецептур масел, в том числе для сложного промышленного оборудования», – сообщил Анатолий Скоромец.

IV Агрофорум «От науки до практики» – ключевое мероприятие Северо-Западного федерального округа в сфере развития сельского хозяйства. Реализуется в рамках национального проекта России по достижению технологического лидерства.