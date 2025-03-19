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Избавьтесь от этого немедленно, и заправляться будете реже — рабочий лайфхак

Водителям назвали простой и эффективный способ экономии бензина

Вопрос экономии бензина актуален для всех автовладельцев без исключения. Общеизвестно, что спокойная манера вождения, регулярное техническое обслуживание и качественное масло по сезону положительно влияют на расход топлива.

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Эксперты издания Pravdа.Ru делятся еще одним простым и эффективным способом экономии горючего.

Дело в том, что перевозка большого груза увеличивает расход топлива – чем больше весит автомобиль, тем сильнее нагрузка на силовой агрегат, как итог – бензина расходуется больше.

«Избавьтесь от ненужных вещей – и заправляться придется реже. Нужно убрать из багажника: ненужные емкости и контейнеры, если в них нет постоянной необходимости; громоздкие предметы, которые не используются в повседневной езде; приспособления для пикников – мангалы, решетки, наборы для отдыха на природе; заполненные пластиковые бутылки с водой, если их перевозка не критична», – советуют эксперты.

Очистив багажник от ненужного груза, нагрузка на мотор уменьшится и расход топлива сократится. Главное помнить, что лишний груз делает машину тяжелее, и увеличивает потребление горючего. Поэтому смело избавляйтесь от ненужных вещей и заправляться будете реже, подытожили эксперты.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 9
19.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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