Стоимость парковок в Краснодаре вырастет

В Краснодаре изменили тарифы на платные парковки

В Краснодаре установили новую максимальную стоимость пользования платными парковками в размере 200 руб. в час. Уточняется, что базовый тариф на 1 машино-место равен 30 руб. в час.

При этом уточняется, что в разных территориальных зонах цена стоянки составит 60-200 рублей в час. Проект успешно прошел антикоррупционную экспертизу.

Также уточняется, что теперь горожане и туристы смогут внести единовременный авансовый платеж за пользование платными парковками: 12 тыс. руб. за месяц или 130 тыс. руб. за год.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: сайт администрации Краснодара