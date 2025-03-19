Пятерка самых дешевых автомобилей в мире

Пятерку самых дешевых машин в мире возглавила модель Bajaj Qute

В мире есть несколько автомобильных брендов, которые производят дешевые автомобили, доступные для широких слоев населения. Особенно это актуально для таких стран, как Индия, где можно найти множество бюджетных моделей, которые предлагают надежность и приемлемую цену.

Bajaj Qute

На сегодняшний день самым дешевым автомобилем в мире считается индийская модель Bajaj Qute. Несмотря на то, что формально она относится к категории квадрициклов, ее стоимость в пересчете на российские рубли составляет около 300 тыс. рублей. Эта компактная модель предназначена для городских условий, предлагая простоту и экономичность.

Другим популярным автомобилем является Tata Punch, мини-кроссовер, производимый компанией Tata Motors. Стоимость этой модели в Индии составляет примерно 700 тыс. рублей. Она оснащена бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 86 л.с. Эта модель пользуется популярностью благодаря компактным размерам, хорошей экономичности и приемлемому уровню безопасности, оцениваемому на 5 звезд по шкале Global NCAP для взрослых пассажиров.

Tata Tiago - ситикар от 700 тыс. рублей с достаточно высоким уровнем оснащения для своего класса и рейтингом безопасности 4 звезды.

Также стоит отметить модели Maruti Suzuki, которые представляют собой бюджетные автомобили, ориентированные на индийский рынок. Например, Maruti Suzuki Ignis и Maruti Suzuki Swift. Эти автомобили также отличаются доступной ценой и хорошей экономичностью, при этом предлагая достаточно современное оборудование для своей категории. Ignis обойдется приблизительно в 800 тыс. рублей и очень эконовичен, его расход топлива составляет 4,8 л на 100 км, а Swift стоит около 900 тыс. рублей и у него в наличии как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Таким образом, при поиске дешевого автомобиля важно ориентироваться на рынок, где производятся модели, доступные для массового покупателя. Индийские автомобили, как правило, предлагают наилучшее сочетание цены и качества в рамках доступных автомобилей, подходящих для городских условий.

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Источник: Аutonews