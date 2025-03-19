Мотор 1,5 л,170 л.с. и разгон до «сотни» за 6,95 с: к нам едет новый GAC Empow

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Седан D-класса GAC Empow поступит в продажу в России 24 марта 2025 года

Компания GAC скоро представит на российском рынке новый седан GAC Empow, который будет доступен в двух модификациях: стандартной GS и «спортивной» GL.

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GAC Empow
GAC Empow

Обе версии оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6,95 секунды, а расход топлива составляет 5,7 л/100 км.

Седан D-класса GAC Empow отличается стильным дизайном с выразительной решеткой радиатора, хищными фарами и аэродинамическим кузовом. Его размеры (4700 х 1850 х 1432 мм) позволяют конкурировать с бизнес-седанами. Автомобиль доступен в четырех цветах: черном, сером, белом и серебристом.

GAC Empow
GAC Empow

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Интерьер GAC Empow выполнен в спортивном стиле: водительское место напоминает кокпит, а цифровая приборная панель с большим тахометром и стильный селектор коробки передач создают соответствующую атмосферу. Колесная база 2736 мм обеспечивает комфортное размещение пятерых пассажиров.

Автомобиль предлагается с четырьмя режимами вождения: Eco, Comfort, Sport и Sport+, а также дополнительным настраиваемым режимом DIY. Подвеска независимая пружинная спереди и сзади, а уже начальная комплектация включает светодиодную оптику, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, систему стабилизации и множество других функций безопасности.

GAC Empow
GAC Empow

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В топовой комплектации GL (S-style) добавлены 18-дюймовые легкосплавные диски, аэродинамический обвес, спортивная настройка двигателя и рулевого управления, а также дополнительные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон.

Продажи модели запланированы на 24 марта 2025 года, тогда же появится больше подробностей.

Недавно стало известно, что GAC наладит производство автомобилей в России, а первой моделью, которая встанет на конвейер, будет кроссовер GS4.

Источник, фото: GAC

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Алексеева Елена
Количество просмотров 21
19.03.2025 
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