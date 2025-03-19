#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Belgee X50
19 марта
Появился новый способ выгодно купить популярные машины белорусской сборки
На Wildberries стартовали продажи новых...
GAC Empow
19 марта
Мотор 1,5 л,170 л.с. и разгон до «сотни» за 6,95 с: к нам едет новый GAC Empow
Седан D-класса GAC Empow поступит в продажу в...
В России резко вырос спрос на китайские шины
19 марта
В России резко вырос спрос на китайские шины
Продукция китайских шинных брендов заняла 70%...

В России резко вырос спрос на китайские шины

Продукция китайских шинных брендов заняла 70% рынка в России

Продажи новых легковых шин увеличились на 23% в 2024 году относительно 2023 года. При этом наблюдается активная экспансия китайских брендов на российском рынке шин.

Покрышки китайских марок заняли 70% рынка, сообщил генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин в ходе пресс-конференции компании на заводе Gislaved в Ульяновске.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Этот китайский кроссовер вызвал у сервисменов дежавю

Володин сообщил, что за 2024 год в стране было продано 56,4 млн новых легковых покрышек. Сейчас компания работает над увеличением объемов производства шин на заводах в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске. В текущем году в планах компании начать выпуск шин размерностью 22 дюйма, а также занять 14–15% рынка новых покрышек.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
19.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0