В России резко вырос спрос на китайские шины

Продукция китайских шинных брендов заняла 70% рынка в России

Продажи новых легковых шин увеличились на 23% в 2024 году относительно 2023 года. При этом наблюдается активная экспансия китайских брендов на российском рынке шин.

Покрышки китайских марок заняли 70% рынка, сообщил генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин в ходе пресс-конференции компании на заводе Gislaved в Ульяновске.

Володин сообщил, что за 2024 год в стране было продано 56,4 млн новых легковых покрышек. Сейчас компания работает над увеличением объемов производства шин на заводах в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске. В текущем году в планах компании начать выпуск шин размерностью 22 дюйма, а также занять 14–15% рынка новых покрышек.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: Quto