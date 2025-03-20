За лимузин «отца» атомной бомбы просят баснословную сумму

В России продают раритетный ГАЗ-12 1955 года физика-ядерщика Курчатова

Раритетный ГАЗ-12 ЗИМ с пробегом 10 тыс. километров выставили на продажу в России на одном из классифайдов за внушительные 8,9 млн рублей.

Продавец утверждает, что раньше владельцем уникального лимузина был прославленный советский физик и «отец» атомной бомбы, академик Игорь Васильевич Курчатов.

Силовой агрегат представлен рядным шестицилиндровым карбюраторным мотором объемом 3,5 л и мощностью 90 л.с. У автомобиля механическая коробка передач и задний привод.

Кузов лимузина 1955 года выпуска покрашен в красивый зелено-фиолетовый цвет-хамелеон, с которым контрастирует салон в светлых тонах, сиденья обтянуты кожей бежевого цвета. Кузов ретрокара покрыт множеством хромированных элементов.

Напомним, ГАЗ-12 ЗИМ выпускался во времена СССР в период с 1949 по 1959 годы, и был первой представительской моделью Горьковского завода.

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Источник: avito.ru