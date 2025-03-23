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Продается очень необычный багги — Reboot Buggy

Автомобиль Reboot Buggy 2013 года дизайнера Джоуи Руйтера выставлен на аукцион

На американский автомобильный онлайн-аукцион Cars and Bids выставлен необычный лот – это автомобиль под названием Reboot Buggy, который в 2013 году спроектировал дизайнер Джоуи Руйтер. Вообще, Руйтер создал и продолжает создавать множество весьма колоритных объектов и механизмов – от мебели до лодок и мотоциклов, но тот опыт создания именно автомобиля был для него первым.

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Он подошел к вопросу оригинально: «Лошадь не создана природой для верховой езды, но мы справились. Что, если бы машина тоже изначально не предназначалась для человека?».

Как верно замечают американские коллеги, означенный подход воплощен довольно честно и бескомпромиссно: больше всего Reboot Buggy напоминает гигантский внедорожный скейт, на который в последний момент нахлобучили прозрачный ящик с парой сидений.

Коробка здесь автоматическая, а не куда более уместная для багги механика – ведь о «драйвере» дизайнер не думал, полагаясь только на умозрительные «желания» самого автомобиля. Коробка стыкуется с 6,3-литровым бензиновым Chevrolet V8; привод – задний.

Тем не менее, здесь пара вполне удобных сидений, руль и приборы – уже кое-что! «Чтобы сделать машину пригодной для езды по бездорожью и песчаным дюнам, на нее установили амортизаторы King Shocks, внедорожные шины Yokohama Geolander 40" на дисках 18" и лебедку Warn», пишет источник, и мы очень хотели бы увидеть этот аппарат где-нибудь в болотах под Питером или в песках под Волгоградом...

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Увы, не суждено: Reboot Buggy, некогда выставлявшийся в модном Музее автомобилей Петерсена в Лос-Анджелесе, теперь станет экспонатом чей-то частной коллекции. За несколько часов до окончания торгов цена лота составляла 20 тысяч долларов, а к настоящему моменту они уже завершены... И все-таки 1400 миль пробега на его одометре уже есть – веселые, должно быть, были мили!

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Cars and Bids
Количество просмотров 1
23.03.2025 
Фото:Cars and Bids
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