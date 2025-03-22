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В России появился совершенно новый минивэн Toyota Alphard: названа цена

Гибридный минивэн Toyota Alphard 2025 продается в России по цене 13,3 млн рублей

На российском рынке появился новый минивэн Toyota Alphard. Теперь он стал доступен у дилеров в Самаре по цене 13,3 миллиона рублей.

Toyota Alphard 2025 оснащен гибридной силовой установкой, которая включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 190 л.с. В сочетании с электромоторами и системой полного привода, этот минивэн демонстрирует отличные динамические характеристики и эффективность.

Toyota Alphard
Toyota Alphard
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Запас хода на электротяге достигает 73 км, а суммарный запас хода составляет впечатляющие 1200 км. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,5 литра на 100 км.

Внешний вид Toyota Alphard 2025 подчеркивает его статус и современность. Автомобиль оснащен фирменной большой решеткой радиатора, стильными светодиодными фарами и 19-дюймовыми дисками. Внутри Alphard предлагает роскошный салон с кожаной отделкой и деревянными вставками. Семиместный салон включает в себя удобные кресла второго ряда с функциями подогрева и вентиляции.

Интерьер Toyota Alphard
Интерьер Toyota Alphard

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В стандартное оснащение входят системы контроля полосы движения, цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 4
22.03.2025 
Фото:Toyota
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