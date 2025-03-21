Эту процедуру нужно делать сразу после покупки даже нового автомобиля
Сразу после покупки нового автомобиля нужно сделать антикоррозийную обработку, чтобы нейтрализовать распространение возможных очагов коррозии. Таким советом поделился автоэксперт Денис Денисов.
«Не стоит удивляться – даже на новых автомобилях заводское покрытие, особенно на днище, может быть недостаточно качественным. На некоторых моделях рамы свариваются после покраски, что также может привести к проблемам с коррозией», – объясняет эксперт.
Денисов советует обращаться в специализированные сервисы, там мастера снимут элементы подвески и тщательно осмотрят кузов, днище и раму. После обработки кузова специалисты «законсервируют» автомобиль, это поможет сохранить его в хорошем состоянии и будет большим плюсом при последующей продаже.
Если процесс коррозии начался, нужно локализовать проблемные очаги при помощи механической и химической обработки. Выбирая состав для обработки днища и кузова, важно учитывать наличие в нем ингибиторов коррозии и адгезию, подчеркивает Денисов.
«Состав должен быть достаточно жирным, чтобы не высыхать и не трескаться. Многие опытные автолюбители смешивают пушечное сало с антикоррозийным составом, содержащим ингибиторы коррозии. Это помогает закрыть доступ кислорода и жидкости, особенно опасной дорожной соли, которая активно используется зимой», – объясняет специалист.
Нужно помнить, что соль и влага вызывают электрохимическую коррозию, она разрушает кузов быстрее, чем обычная коррозия от влаги, подытожил Денисов.
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Источник: tsn24.ru