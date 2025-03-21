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Эту процедуру нужно делать сразу после покупки даже нового автомобиля

Эксперт Денисов объяснил, что нужно сделать даже с только что купленной машиной

Сразу после покупки нового автомобиля нужно сделать антикоррозийную обработку, чтобы нейтрализовать распространение возможных очагов коррозии. Таким советом поделился автоэксперт Денис Денисов.

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«Не стоит удивляться – даже на новых автомобилях заводское покрытие, особенно на днище, может быть недостаточно качественным. На некоторых моделях рамы свариваются после покраски, что также может привести к проблемам с коррозией», – объясняет эксперт.

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Денисов советует обращаться в специализированные сервисы, там мастера снимут элементы подвески и тщательно осмотрят кузов, днище и раму. После обработки кузова специалисты «законсервируют» автомобиль, это поможет сохранить его в хорошем состоянии и будет большим плюсом при последующей продаже.

Если процесс коррозии начался, нужно локализовать проблемные очаги при помощи механической и химической обработки. Выбирая состав для обработки днища и кузова, важно учитывать наличие в нем ингибиторов коррозии и адгезию, подчеркивает Денисов.

«Состав должен быть достаточно жирным, чтобы не высыхать и не трескаться. Многие опытные автолюбители смешивают пушечное сало с антикоррозийным составом, содержащим ингибиторы коррозии. Это помогает закрыть доступ кислорода и жидкости, особенно опасной дорожной соли, которая активно используется зимой», – объясняет специалист.

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Нужно помнить, что соль и влага вызывают электрохимическую коррозию, она разрушает кузов быстрее, чем обычная коррозия от влаги, подытожил Денисов.

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Источник: tsn24.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
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