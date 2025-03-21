Вот почему не стоит экономить на юристе при покупке машины

Эксперт Солдатов объяснил, как не попасть на обман при покупке авто

При покупке автомобиля на вторичном рынке не стоит экономить на юристе – безопаснее будет осматривать выбранное транспортное средство в его присутствии. Таким советом поделился автоэксперт Роман Солдатов.

«Надо помнить, что главная опасность при покупке таится не в скрученном пробеге или ремонте после ДТП, а в документах. Проблема, когда люди приобретают через посредников автомобили, а потом не могут поставить их на учет из-за недоплаченного утилизационного сбора, стала обыденностью», – предупреждает специалист.

Грамотный юрист проверит всю историю автомобиля и документы. К тому же есть услуга по проверке машин, цена такой процедуры доступная, зато можно посмотреть историю ДТП, количество владельцев, корректность документов и так далее.

«Если человек совсем не разбирается в автомобилях, то можно воспользоваться услугой автоподборщиков, они досконально проверят транспорт: внешнее, внутреннее состояние, историю и скажут, сколько реально может стоить автомобиль», – советует эксперт.

Если цена на автомобиль ниже рыночной и при этом он выглядит на фото красивым и ухоженным – на 99% есть подвох, констатирует Солдатов.

Не забывайте о восстановленных после катастроф машинах, тот же потоп в Дубае, объясняет Солдатов. Сейчас есть дилерские центры, где автомобили с пробегом проходят большой комплекс проверок и предпродажного обслуживания. Цена в этом случае будет немного выше, но зато будут и гарантии, резюмировал Солдатов.

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Источник: russian.rt.com