#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер MG 6
21 марта
Российские дилеры переписали ценники на этот аналог Skoda Octavia
Китайский лифтбек MG 6 подорожал в России на...
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
21 марта
На обходе Адлера ведутся работы со стороны Кудепсты и Высокого
Хуснуллин: на обходе Адлера начались активные...
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
21 марта
Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
С 4 по 6 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот»...

Вот почему не стоит экономить на юристе при покупке машины

Эксперт Солдатов объяснил, как не попасть на обман при покупке авто

При покупке автомобиля на вторичном рынке не стоит экономить на юристе – безопаснее будет осматривать выбранное транспортное средство в его присутствии. Таким советом поделился автоэксперт Роман Солдатов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Надо помнить, что главная опасность при покупке таится не в скрученном пробеге или ремонте после ДТП, а в документах. Проблема, когда люди приобретают через посредников автомобили, а потом не могут поставить их на учет из-за недоплаченного утилизационного сбора, стала обыденностью», – предупреждает специалист.

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Грамотный юрист проверит всю историю автомобиля и документы. К тому же есть услуга по проверке машин, цена такой процедуры доступная, зато можно посмотреть историю ДТП, количество владельцев, корректность документов и так далее.

«Если человек совсем не разбирается в автомобилях, то можно воспользоваться услугой автоподборщиков, они досконально проверят транспорт: внешнее, внутреннее состояние, историю и скажут, сколько реально может стоить автомобиль», – советует эксперт.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Если цена на автомобиль ниже рыночной и при этом он выглядит на фото красивым и ухоженным – на 99% есть подвох, констатирует Солдатов.

Не забывайте о восстановленных после катастроф машинах, тот же потоп в Дубае, объясняет Солдатов. Сейчас есть дилерские центры, где автомобили с пробегом проходят большой комплекс проверок и предпродажного обслуживания. Цена в этом случае будет немного выше, но зато будут и гарантии, резюмировал Солдатов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: russian.rt.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0