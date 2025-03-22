Появилась первая информация о совершенно новой Toyota Corolla 2027

Серьезно преобразившееся 13-е поколение Toyota Corolla увидит свет в 2026 году

Легендарная Toyota Corolla готовится к смене поколений. В 2026 году мир увидит 13-е поколение этого бестселлера.

Дизайнеры Toyota вдохновлялись последними моделями Prius, C-HR и Camry, создав динамичный и запоминающийся силуэт. Острые линии кузова, характерная Т-образная передняя часть с агрессивными светодиодными фарами и выразительный профиль – всё это говорит о спортивном характере автомобиля.

Toyota Corolla текущего поколения

Знакомый силуэт Corolla сохранится, но с важными улучшениями: удлиненные задние двери повысят удобство посадки пассажиров, а узкие светодиодные фонари и обновлённый бампер добавят изюминки задней части.

Салон Corolla 13-го поколения порадует современным и технологичным интерьером, унаследовавшим лучшие черты от Prius. Нас ждёт цифровая приборная панель с утопленным экраном, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление с элементами искусственного интеллекта, а также панорамная крыша и увеличенный багажник.

Под капотом новой Corolla ждёт широкий выбор силовых агрегатов, удовлетворяющих самые разные потребности. 1,5-литровый двигатель будет предлагаться в трёх вариантах: атмосферном (128 л.с.), турбированном (178 л.с.) и гибридном (HEV) с улучшенной функцией самозарядки. Также ожидается подключаемый гибрид (PHEV) с двумя электромоторами для динамики и экономии.

Но настоящая сенсация – это спортивная версия GR Corolla. Toyota готовит настоящего зверя, способного конкурировать с самыми серьёзными игроками в сегменте хот-хетчей. В арсенале GR Corolla будет либо мощный 1,6-литровый турбомотор, развивающий 300 л.с., либо абсолютно новый 2,0-литровый двигатель с впечатляющими 400 л.с. При этом, классическая механическая коробка передач останется в строю, но будет доступен и вариант с классическим автоматом.

Традиционные кузова – седан, хетчбэк и универсал Touring – сохранятся. Причём универсал Touring может получить кросс-версию, а также специальную спортивную модификацию GR-эксклюзив, предназначенную, скорее всего, для японского рынка.

Ожидается, что 13-е поколение Toyota Corolla дебютирует в 2026 году, а продажи стартуют в 2027-м.

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Источник: Тарантас Ньюс