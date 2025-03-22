Появилась первая информация о совершенно новой Toyota Corolla 2027

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Серьезно преобразившееся 13-е поколение Toyota Corolla увидит свет в 2026 году

Легендарная Toyota Corolla готовится к смене поколений. В 2026 году мир увидит 13-е поколение этого бестселлера.

Дизайнеры Toyota вдохновлялись последними моделями Prius, C-HR и Camry, создав динамичный и запоминающийся силуэт. Острые линии кузова, характерная Т-образная передняя часть с агрессивными светодиодными фарами и выразительный профиль – всё это говорит о спортивном характере автомобиля.

Toyota Corolla текущего поколения
Toyota Corolla текущего поколения
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Знакомый силуэт Corolla сохранится, но с важными улучшениями: удлиненные задние двери повысят удобство посадки пассажиров, а узкие светодиодные фонари и обновлённый бампер добавят изюминки задней части.

Салон Corolla 13-го поколения порадует современным и технологичным интерьером, унаследовавшим лучшие черты от Prius. Нас ждёт цифровая приборная панель с утопленным экраном, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление с элементами искусственного интеллекта, а также панорамная крыша и увеличенный багажник.

Под капотом новой Corolla ждёт широкий выбор силовых агрегатов, удовлетворяющих самые разные потребности. 1,5-литровый двигатель будет предлагаться в трёх вариантах: атмосферном (128 л.с.), турбированном (178 л.с.) и гибридном (HEV) с улучшенной функцией самозарядки. Также ожидается подключаемый гибрид (PHEV) с двумя электромоторами для динамики и экономии.

Но настоящая сенсация – это спортивная версия GR Corolla. Toyota готовит настоящего зверя, способного конкурировать с самыми серьёзными игроками в сегменте хот-хетчей. В арсенале GR Corolla будет либо мощный 1,6-литровый турбомотор, развивающий 300 л.с., либо абсолютно новый 2,0-литровый двигатель с впечатляющими 400 л.с. При этом, классическая механическая коробка передач останется в строю, но будет доступен и вариант с классическим автоматом.

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Традиционные кузова – седан, хетчбэк и универсал Touring – сохранятся. Причём универсал Touring может получить кросс-версию, а также специальную спортивную модификацию GR-эксклюзив, предназначенную, скорее всего, для японского рынка.

Ожидается, что 13-е поколение Toyota Corolla дебютирует в 2026 году, а продажи стартуют в 2027-м.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
22.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+16